Recientemente en mis redes sociales y canal de youtube varias personas me han escrito preguntándome sobre que va a pasar el próximo 31 de enero de 2018.

Muchos han comenzando a leer diferentes teorías de conspiración en redes sociales y medios de comunicación que profetizan que este evento podría traer algún tipo de destrucción a la Tierra.

Primero que todo, déjenme decirles que este próximo 31 de enero sí ocurrirá un fenómeno que tiene 150 años sin ocurrir lo que significa que nadie de los que estamos vivos lo hemos presenciado antes.

3 fenómenos lunares al mismo tiempo: una súperluna, una luna azul y un eclipse lunar. A continuación les voy a explicar cada uno de ellos.

¿Qué es una superluna?

Se denomina súper luna al fenómeno satelital en el cual una luna llena o luna nueva se encuentra a no más de un 10% de su punto más cercano a la Tierra en el recorrido de su órbita

La súper luna ocurre en el momento de máximo acercamiento del satélite a la Tierra, y podremos ver a la luna un 14% más grande y un 30 % más luminosa que una media luna corriente. No obstante, las súper lunas son relativamente frecuentes.

Así que este próximo 31 de enero, la luna se verá más grande y más luminosa de lo normal

¿Qué es una luna azul?

El fenómeno llamado “Luna azul” o en inglés “Blue Moon”. En astronomía, una luna azul se denomina a la segunda luna llena ocurrida durante un mismo mes del calendario gregoriano. Su nombre proviene del inglés blue (“azul”), el cual a su vez viene de una deformación del inglés antiguo belewe, que en realidad significa “traidor”, ya que una luna adicional en la primavera implicaba extender el ayuno de la cuaresma. Pero en la cultura popular se sigue creyendo que la luna toma un color azulado.

Ya que el 1 de enero de 2018 ocurrió la primera luna llena del año y seguido tendremos una segunda luna llena el 31 de enero de 2018 en el mismo mes es que este fenómeno se denomina luna azul.

¿Eclipse total lunar?

Un eclipse total de Luna ocurre cuando la Luna pasa completamente a través de la oscura sombra de la Tierra, o zona umbral. Durante este tipo de eclipse, la Luna se pondrá gradualmente más oscura y tomaría un color rojo oxidado o sangre

Un eclipse lunar total ocurrirá el 31 de enero del 2018, siendo el primero de los dos eclipses lunares totales de 2018, el siguiente eclipse total ocurrirá el 27 de julio de 2018.

Para las personas que deseen observarla, si vives en América del Norte o en las Islas Hawaianas, este eclipse lunar será visible en tu cielo antes del amanecer del 31 de enero.

Por otro lado, si vives en el Medio Oriente, Asia, Indonesia, Australia o Nueva Zelanda, este eclipse lunar ocurrirá horas después del atardecer del 31 de enero.

Lamentablemente en las zonas de Sudamérica, la mayor parte de África y Europa occidental podrán contemplar un espectáculo parcial, ya que el eclipse no afectara estas áreas.

Muchos han llamado ya este fenómeno La súperluna de sangre azul y el único debate que se ha generado es que si esta combinación de fenómenos no ocurre desde hace 150 años o hace 35 años, para ser más exactos desde el 30 de diciembre de 1982.

Ernest Wright un científico y programador de la Nasa y Fred Espenak un experto en eclipses ya retirado de la Nasa explican que para Norte América si aplica que este fenómeno no se ha visto desde hace 150 años ya que hace 35 años no sucedió una blue moon ya que el supuesto primer eclipse del mes no sucedió en realidad en diciembre sino el 30 de noviembre por el cambio horario.

Por su frecuencia las súper lunas no tiene mayor relevancia para los astrónomos, pero para los astrólogos y los supersticiosos, éstas son el preludio de erupciones volcánicas, terremotos y otros graves desastres naturales.

Los científicos por su parte han descartado esta información. Hasta ahora, solo se ha confirmado la influencia de las fases de la Luna sobre planta, mamíferos y sobre los terremotos.

Pero nos queda ver si la mezcla de todos estos fenómenos tengan alguna influencia sobre la Tierra pero hasta que no llegue ese día no lo podremos saber.

Al final no importa si sucedió hace 150 o hace 35 años no podemos negar que es un fenómeno del que vale la pena estar pendientes.