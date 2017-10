—

Nueve meses fue lo que lleve dentro mío a mis tres hijos donde se aprender a ser madre porque cada uno de ellos nos enseña. Los cuide los eduque, los protegí siempre con ayuda de su padre y así los preparamos para enfrentar la vida. Que tuvieran bondad, honestidad y fuesen personas de bien.

Pase por distintas situaciones, creí que ya pasada más de media década, lo sabía todo pero un día la vida me demostró lo contrario. Me tocaron un hijo. Me lo lastimaron, lo hirieron. Sufrir y seguir con algo distinto en su vida; fue donde entendí que me faltaba mucho por aprender cuando nos toca pasar por situaciones tan difíciles las personas confunden lo que haces como sos.

Lo que hago, es mi obligación, responsabilidad y ese derecho que tenemos que cumplir acompañar, contener, estar a su lado. Cómo también para sus hermanos, es por eso que son los únicos, que tienen el derecho de juzgarme si fui o soy una buena madre.

Tuve el mundo encima, me aplastó, sigo lastimada, con bronca, rabia. Mi alma sigue sangrando pero estoy de pie.

Talvez muchos creen conocerme pero no es así. Les voy a decir como soy como mujer. No nací sumisa ni frágil, no lloro, ni me mentalizo, tengo un carácter muy fuerte, soy soberbia, rebelde, pateó, a menudo desafiante, intolerante, no me callo la boca ni tampoco me pueden hacer callar, soy tan terca…me gusta jugar al límite de todo, sé que si juego con fuego me puedo quemar. Soy mi propia psicóloga y si fuese necesario sería mi propia abogada. Pero me sigo valorando, estoy segura de mi misma y mi orgullo es muy grande, por eso sigo guardando todo dentro de mí y no necesito la aprobación de los demás. Sólo me quedo con quienes siguen siempre al lado nuestro, porque prefiero ser lo que soy y no esconderme en un personaje que nunca fui ni seré. El que me las hace las paga, se encontrar el momento y el lugar exacto para enfrentarme a cada uno. Me han lastimado han hablaron detrás de mí. Solo dejo esa gente de lado para ver cuál sería su actitud si algo les sucediera.

Como todo ya va quedando en el olvido puedo contar que siguen los viajes médicos ortopedia, rehabilitación, pero su lucha ¡es tan grande! que por más dolor…nunca hay un pero, siempre dispuesto a todo.

Sé que de aquella desgracia algunos se pusieron contentos. No es muy fácil de entender, para muchos un simple policía, pero vean a sus alrededor y quien en la familia no tiene un policía o de cualquier fuerzas de seguridad. Es un trabajo modesto y tienen muchas satisfacciones pero solamente lo hacen sentir importantes si salvan una vida. Son los malos, los arrojan, ofenden, insultan, humillan y para aquel estúpido que le cuesta mirar a su alrededor, un chorro dicen, una protección ingrata, los critican si saben o no, usar un arma, los hacen enfrentar a delincuentes, drogadictos, asesinos. Cuando los mandan con las manos atadas para una sociedad que lo único que les interesa que la ley se cumpla para todos los demás menos para ellos. Salen de sus casas y no saben si vuelven. Ellos no tienen derechos humanos y es el único país que permite tanta aversión.

Chicos jóvenes, se los digo con la mano en el corazón, tal vez alguno piense que ESTUPIDEZ pero aunque cueste creer es la pura verdad a Diego no lo dejaron ni siquiera disfrutar de lo que había elegido; hacia sólo un mes que tenía su ropa; si lo de Diego hubiese sido al revés estaría preso.

Sigo pensando que la hipocresía, la mentira, tanta impunidad hablan de leyes que nunca las hacen valer la falta de respecto, de la justicia, escuchar fallos entendibles y, sigue ganando la injusticia.

Ya no importa cuántos chicos desaparecidos, que nadie los busca, nada más que su familia, tanta gente que matan injustamente pero seguimos mirando para otro lado.

¿A qué gobierno: el grito de tantos mendigando una justicia le puede importar?. Vamos tan bien que en no muy largo plazo pasaremos a estar dentro de los primeros países mejores del mundo.

La adrenalina es mi mejor amiga por eso no me olvido de voz pendejo borracho Hernán Elias. Si encontras a alguien en silla de ruedas o con dos bastones y vez que tiene una pierna distinta, ese puede ser mi hijo, se lo producirte vos, si vez alguien que está aprendiendo a caminar, sede el paso…ese puede ser mi hijo, es lo que hiciste vos, si te encontras en un accidente y vez una moto cortada por la mitad desarmada en pedazos, recorda, aquella mañana, borracho hiciste lo mismo. No dejes de mirarte al espejo, el será tu mejor consejero, te dirá lo que fuiste, lo que sos y serás y te explicará que tu conciencia, es tu mayor rival.

Mientras tanto esperamos que Diego vuelva a trabajar…

Elsa Acosta de Lobos

DNI 17.043.643