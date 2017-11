—

(Adolfo R. Gorosito, 2017) – La inactividad física o mental cubre de óxido nuestras facultades. Recordemos las palabras de Martin Luther King (pastor estadounidense, incansable luchador contra la discriminación racial, Premio Nobel de la Paz. A lo 39 años de edad fue asesinado en Memphis en 1968 por un segregacionista blanco:

– “Si no puedes volar … corre, si no puedes correr… camina, si no puedes caminar… arrástrate, pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia delante”.

Ese “sigue adelante” de Luther King suele tornarse imposible o extremadamente difícil. Si alguien está en silla de ruedas y una de esas ruedas se atasca en la vereda es imposible maginar el momento siguiente. Pero si de pronto el protagonista extrae de su bolso un celular y pide ayuda, ya está dando ese paso imprescindible para continuar. Conozco a protagonistas de situaciones como esa. Avanzan aunque se haya atascado su silla de ruedas. Son luchadores auténticos que dejan la estela de un ejemplo a seguir, para que el futuro no se opaque y que el mañana tenga sentido.

La vida nos permite conocer a personas de diferente condición física, moral y volitiva. A partir de ese conocimiento uno puede pensar que quizás ha perdido mucho tiempo en actividades inútiles o de poco peso. Aunque el tiempo perdido es muy difícil de recuperar, es necesario asumir la responsabilidad que en cada caso armonice con el núcleo afectivo y su determinado tiempo.

Pienso en los años y en los caminos recorridos. En algunos aspectos creo que he perdido tiempo, pero sé que respondí a opciones que me parecieron lógicas en cada capítulo vivido. Conozco mis severas limitaciones y procuro adecuarme. Alguien me dijo alguna vez: “No sos inteligente sino perseverante”… y fue una expresión de elogio, diferente pero eficaz. Ese capital en experiencia ha ayudado mucho al escritor “amateur” que pretendo ser desde mi condición de trabajador de la palabra, porfiado cazador de mariposas, Recuerdo las palabras de Luther King: “Si no puedes correr, camina. Sea lo que hagas… ¡sigue siempre adelante!”.