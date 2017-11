—

Recientemente que estuve en Tailandia varias personas me pidieron que investigara sobre temas de esa región y en especial me comenzaron a enviar esta noticia.

Muchos me han escrito preguntándome sobre un árbol llamado “Nareepol” que en tailandés significa “niña / mujer”. De acuerdo a esta noticia, este asombroso árbol en Tailandia le crecen frutas en forma de mujer y para muchos es considerado un fruto sagrado.

Junto a la noticia circulan 3 fotografías que muestran las imágenes del supuesto fruto en forma de mujer generado por este árbol. Como siempre hemos investigado y aquí les traemos una explicación.

Como parte de mi investigación uno de los primeros pasos fue consultarlo con un experto y estando en Tailandia por qué no preguntarles a las personas de esta localidad.

Luego de preguntar sobre este árbol y divertir a las personas con mi pregunta me contaron que en la mitología budista existía un árbol que daba fruto en forma de mujer pero que las fotografías sobre este árbol eran falsas.

Luego comencé a investigar y aquí les traigo como hacen las personas y empresas para crear estas frutas con diferentes formas, ya sea de personas o cualquier silueta que les parezca.

Primero crean el molde, luego este molde lo colocan en la fruta que este en el árbol, luego esperan el tiempo necesario para que esta fruta crezca y tome la forma del molde que fue colocado.

A continuación les muestro estos ejemplos y las formas de estas frutas.

Incluso hay empresas que han colocado el molde de su empaque para que la fruta crezca de esa forma.

En conclusión nos e trata de un árbol que da frutos en forma de mujer sino que es un molde que se coloca en el fruto para que con el tiempo este toma la forma del molde. Juzguen ustedes mismos.