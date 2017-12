Para contribuir a la limpieza y el orden de la ciudad en vísperas de las fiestas, el municipio de Gonzales Chaves solicita a los vecinos no sacar los residuos fuera de los horarios indicados ni tampoco el fin de semana, así como no arrojar basura en lugares no permitidos.

Se recuerda que la recolección de residuos comienza a las 11 horas, de lunes a viernes.

En tanto, se informó que se infraccionará a quienes incumplan las normativas marcadas por las ordenanzas vigentes.

Además, el lunes -25- no habrá recolección, por lo que se pide no sacar las bolsas el fin de semana, para mantener limpia la vía pública hasta el martes a la mañana, día en que se reanuda el servicio.

Bolsones y contenedores

En tanto están disponibles de manera gratuita los bolsones para depositar elementos en desuso, residuos de desmalezado, ramas y hojas, con una capacidad para un metro cúbico. Una vez completo, el bolsón debe ser colocado en la vereda.

Mientras que los contenedores para escombros se pueden solicitar también en esta oficina, o comunicarse al 0800 666 6829, de 8 a 13:30 horas. Allí se pueden ubicar escombros, tierra y todo resto de obra cuya superficie supere el m3.

Prohibido estacionar

Asimismo, se pide no estacionar en espacios públicos que no están asignados como estacionamiento.

Como el parque de Presidente Perón y Moreno (frente a Huracán Ciclista), y el predio Dr. Abel Arrachea, en el espacio del ferrocarril, ya que ambos lugares están destinados a la recreación y el esparcimiento.