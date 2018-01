—

(Por Mario Alessandrini, escritor) – Llegarán los reyes magos. Traerán a los niños buenos a cada uno un regalo. La alegría de mañana, por ir corriendo apurados a contemplar con asombro que la carta ya no está y que en su lugar dejaron el juguete que en las noches los tenía desvelados; ese que allá en el bazar cuántas veces codiciaron… ese que, por portarse bien, los reyes le han regalado. Pero no sé por qué, hay cartas que a destino no llegan, la que encontré esta mañana cuando me iba al trabajo, la que se llevaba el viento en un papel arrugado y en garabatos decía:

– “Pueda ser que este año encuentren mi cartita y me traigan un regalo. Según dicen mis amigos, siendo bueno todo el año, ustedes me escucharán, y… yo el año pasado le ayudé a mi mamá… también hice los mandados, cuidé a mis hermanitos y allá en el fondo del patio terminé el horno de barro, que papito había empezado. Aunque sea usada, le pido una bicicleta, una como las que tienen los demás chicos del barrio, papá no puede comprarla… porque ya no está en el rancho. A según dice mi mamá, a el se lo llevó Diosito a vivir en una estrella para tenerlo a su lado. El dejaba las espaldas trabajando sin descanso, para traernos el pan; pero un día muy cansado se enfermó, cerró los ojos… y desde aquella mañana solos nos ha dejado. Mamá vive en la pileta siempre fregando y fregando, porque lava pa’fuera, pa’ poder alimentarnos. Se nos viene abajo el rancho y son muchas las tormentas que el pobrecito ha aguantado. No quiero pedir limosna, aunque estoy acostumbrado de que la gente en la calle pase apurada a mi lado y me aparte como estorbo cuando estiro la mano. Aunque me gusta la escuela este año no he empezado, porque no tengo guardapolvo y tengo que ayudarle a mamá pa’ criar a mis hermanos”…

La madre sintió muy fuete su impotencia al encontrar esa mañana los zapatitos gastados, rotos y llenos de barro, en la ventana del rancho. Quebró el silencio con su llanto y dijo, como en un rezo: – ¡Pobre m’ijo… él no sabe que los reyes… NUNCA PASAN POR LOS RANCHOS!.————–.