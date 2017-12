—

Llega el verano y exponerse al sol puede generar la aparición de lunares malignos, ya que la radiación ultravioleta es la primera causa de tumores de piel. Por eso, especialistas del ministerio de Salud de la Provincia y del hospital “San Martín” de La Plata recomiendan usar protector solar, y controlarse los lunares una vez al año con un dermatólogo.

Algunos lunares pueden ser precursores de cáncer de piel, en general de un melanoma que es un tipo de carcinoma que; si bien es el menos común, es el más agresivo y peligroso. El riesgo está en que puede iniciarse como un lunar o como una zona que cambia de apariencia. No obstante, detectado en forma temprana es posible curarlo, de allí la importancia de consultar a un profesional.

“El daño solar es acumulativo e irreversible y, como la piel tiene memoria, la radiación acumulada es irreparable porque penetra hasta el ADN de las células y puede originar cáncer”, sostuvo María Viniegra, coordinadora del Plan Provincial de Control de Cáncer de la cartera sanitaria bonaerense.

Los tumores de piel pueden ser de tres tipos: carcinomas basoceluares, espinocelulares y melanomas, pero la buena noticia es que se pueden detectar precozmente en la mayoría de los casos.

Por eso, los especialistas aconsejan que los lunares, manchas o lesiones en la piel que no cicatrizan deben ser motivo de control inmediato. Esto sumado a la toma de conciencia a la hora de exponernos al sol: no hacerlo de 10 a 16, aplicarse cremas con factor de protección 50 media hora antes (para que haga efecto) y renovar cada 2 horas, tanto en niños como en adultos.

La jefa del Servicio de Dermatología del hospital San Martín de La Plata, Roxana Maradeo, detalló que “en la consulta se evalúan 4 cosas denominadas las reglas del ABCD: A de asimetría, es decir que una mitad no sea diferente a la otra, B de los bordes; porque no es lo mismo tener un lunar redondito a uno con bordes angulosos, la C de color, y D de diámetro; ya que más de 5 milímetros es sospechoso y puede ser un melanoma”.

PREVENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN MARTÍN

Días atrás, el hospital “San Martín” de La Plata estuvo al frente de una Campaña de prevención del Cáncer de Piel con chequeo de los lunares, auspiciado por la empresa dermatológica La Roche-Posay y la Fundación de Cáncer de Piel. En la puerta del establecimiento bonaerense se instaló un trailer itinerante, con dos consultorios, donde los dermatólogos del Servicio atendieron a 120 personas, sin turno previo de 8.30 a 13 horas.

“Durante la jornada controlamos los lunares y examinamos la piel mediante una dermatoscopía, un método de diagnóstico que se realiza con un microscopio de piel y que permite tener mayor precisión. De las 120 personas atendidas se detectaron alrededor de 10 lesiones sospechosas, y esos pacientes fueron citados con turno para realizarles la biopsia de piel”, detalló Maradeo.

El servicio de Dermatología del “San Martín” atendió en lo que va del año 23 pacientes con cáncer de piel: 17 basocelulares, 2 espinocelulares y 4 melanomas. Mientras que, en el último mes, pasaron por Dermatología General unos 508 pacientes. Además, en noviembre realizaron otra Campaña de prevención del Cáncer de Piel, organizada en esa oportunidad por la SAD (Sociedad Argentina de Dermatología) donde se atendieron 23 pacientes sin turno.

TIPS PARA PROTEGERSE DEL SOL Y CUIDAR LOS LUNARES

1. Usar ropa y accesorios adecuados: gorro o sombrero de ala ancha, ropa de trama apretada (con mangas), anteojos de sol con filtros para RUV (radiación ultravioleta).

2. Aplicarse abundante cantidad de protector solar, de amplio espectro (que proteja contra los rayos UVB-UVA), con FPS (factor de protección solar) +50. Cubrir toda la piel expuesta y los lunares. Debe realizarse 30 minutos antes de ponerse al sol y renovarse cada 2 horas.

3. Evitar la exposición directa al sol desde las 10 de la mañana hasta las 16, cuando los rayos ultravioleta son más intensos. Recordar que la arena, el agua y la nieve reflejan los rayos y aumentan su acción.

4. Aunque no esté tomando sol expresamente, es necesario proteger a diario las zonas con lunares con FPS alto.