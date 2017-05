—

Vecina de calle Vélez Sarsfield 381, envió un whatsapp a ChavesDigital, expresando su descontento debido a que no se continúa con el cordón cuneta de su calle. Asegura que la obra fu abandonada desde el 2 de mayo. También comentó que no es que no se finaliza por problemas climáticos, ya que en otros lugares se concluyen en pocos días.

RESPUESTA: DEL MUNICIPIO.

Por eso motivo consultamos al Asesor del Municipio Dr. Miguel Milesi, quien respondió a nuestra consulta, manifestando que el problema es que la empresa no tiene provisión de hormigón por falta de pago. Agregó que en pocos días otra empresa retomaría la obra.