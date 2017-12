—

El Gimnasio Polideportivo Municipal Juan Gabino Atairo fue sede del acto por del Día del Policía, a 137 años de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Con la presencia de autoridades policiales de los distritos que conforman la Jefatura Departamental Tres Arroyos, se llevó a cabo hoy el acto protocolar que premia y destaca el desempeño de los policías de Gonzales Chaves, Coronel Dorrego y Tres Arroyos.

Estuvieron presentes además las autoridades políticas de los municipios intervinientes: el Asesor General, Miguel Milesi; la secretaria de Seguridad de Gonzales Chaves, Lilian Montes; la secretaria de Gobierno, Ana Ferrario; el secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Werner Nikel; el director de Seguridad de Coronel Dorrego, José Del Valle; la Jueza de Paz, Silvina Giancaterino y la presidenta del Concejo Deliberante, Victoria Iribarne.

La vocación está intacta

El Jefe de la Departamental, Comisario Mayor José Luis Agüero, expresó palabras de agradecimiento a los efectivos policiales que fueron premiados, sin olvidar a los que estaban prestando servicio, al tiempo que le transmitió un agradecimiento personal al Comisario General Gustavo Maldonado, Jefe Zona Interior Sur.

“En estos quince meses que llevo a cargo no he encontrado personal policial que no se haya dedicado al trabajo; he encontrado un grupo que con virtudes y defectos y recibiendo críticas sigue trabajando para darle respuestas a la sociedad”, dijo.

“A veces no se reconoce, y los jefes, los que somos las caras visibles no tenemos que recibir las felicitaciones”, reflexionó y remarcó: “Son los que están en la calle, los que trabajan todo el día, que es el personal policial, el del móvil que está parado en la esquina”.

“Tenemos defectos porque somos humanos”, consideró. Y, en representación de todos los efectivos, pidió perdón a los vecinos que han pasado por un mal momento: “A veces las cosas no salen como tienen que salir y no tienen el final feliz que se busca”, y remarcó: “La voluntad y la vocación están intactas”.

Recordó a los efectivos fallecidos y al chavense Diego Lobos, que sufriera un accidente de tránsito mientras iba a prestar servicios a Claromecó. “Porque la sigue peleando y está con nosotros”, indicó Agüero.

El Municipio presente

Por su parte, el Asesor General del municipio, Miguel Milesi, llevó la salutación del intendente Marcelo Santillán quien no pudo asistir por cuestiones de agenda de gobierno.

Milesi dijo que desde 2015 la policía es una de las “cuatro patas básicas de la mesa de gestión del Intendente”.

“Estamos convencidos en que hay repotenciar la policía; por un lado lo institucional, por eso apostamos a remozar las comisarias de Chaves y De la Garma, brindarle un móvil a la comisaria de la mujer, trasladar al CPR”, detalló. Y agregó: “Además, revalorizar el trabajo que hacen Ustedes, y me sumo a las palabras del Comisario Agüero”.

Mencionó el trabajo integral que se hizo en los edificios policiales para “dar mejores condiciones habilitabilidad, y destacó la existencia de mayores insumos” para trabajar. Además, remarcó las asistencias: “El municipio aporta más de 130 pesos mensuales que junto a lo que gira la Provincia permite un funcionamiento deseado”.

“Es la obligación de la gestión de apoyar a la policía”, sentenció.

Y destacó el trabajo que lleva adelante la secretaria de Seguridad del municipio, Lilian Montes, “que interpreta perfectamente las necesidades de la policía”.

“También agradecer y felicitar a la Comisaria Inspector María del Carmen Escujuri y al subcomisario Pablo Dore, porque con ellos iniciamos nuestra gestión hace dos años”.

Además, destacó el trabajo de Agüero y del Comisario Inspector Jorge Carabajal, porque “no han puesto palos en la rueda” en las políticas de seguridad que ha llevado adelante el Intendente Muncipal en el distrito.

Y le dedicó emocionadas palabras a Diego Lobos, por su valor para “saltar esta piedra que la vida le ha puesto en el camino”, concluyó.