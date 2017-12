—

La municipalidad de Gonzales Chaves comunica que el lunes 1 de enero no habrá servicio de recolección de residuos, por lo que se solicita no sacar las bolsas el fin de semana, y poder mantener limpia la vía pública.

El servicio se retoma el martes 2, desde las 11 horas.

Además:

– Municipalidad, delegaciones y oficinas públicas: no atenderán el lunes 1 de enero.

– Hospital Anita Eliçagaray con guardia activa y Unidad Sanitaria Francisco Madueño de De la Garma mantendrán las guardias médicas correspondientes.

– Sistema de Seguridad: Policía Comunal y Bomberos Voluntarios con trabajos las 24 horas.

– Cementerio municipal: permanecerá abierto de 8 a 18 horas.