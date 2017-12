—

La acreditación de estos controles es un requisito indispensable para continuar percibiendo la prestación y no perder el 20% acumulado, que se abona a partir de la primera liquidación que se efectúe con posterioridad a la presentación, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen tiempo hasta el próximo viernes para solicitar el turno para presentar en la ANSES la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación o Formulario Libreta PS. 1.47.

La AUH consta de un pago de $1412 por cada hijo menor de 18 años hasta un máximo de 5 hijos. El 80% ($1129,60) se abona en forma mensual y el 20% ($282,40) restante acumulado se liquida contra presentación del formulario PS 1.47 al año siguiente. La presentación de esta documentación es un requisito obligatorio para el cobro de la prestación y además garantiza la percepción del 20% acumulado.

La libreta/formulario es el instrumento válido para certificar el cumplimiento de los requisitos de escolaridad, los controles de salud y vacunación de niños y adolescentes, como también la condición laboral del adulto responsable que prevé la AUH.

Quienes aún no presentaron la libreta en término por el año 2015 ya perdieron el derecho al cobro de ese 20% acumulado, pero deben presentarla o solicitar un turno antes de la fecha mencionada para que el beneficio no sea suspendido. En cambio, quienes presenten la libreta 2016 antes del último día hábil de diciembre sí podrán acceder al cobro de ese 20%.

Pasos para la presentación

• Ingresar en www.anses.gob.ar, opción Categorías, Hijos y elegir Asignación Universal por Hijo. Una vez allí, ir a Formularios, elegir el PS. 1.47 DDJJ Asignación Universal e imprimirlo.

• Llevarlo a la escuela para que las autoridades lo completen y firmen en la sección Educación. Este ítem es obligatorio para los mayores de 5 años, que no sean personas con discapacidad.

• Acudir con el niño al hospital o establecimiento de salud más cercano para que le realicen los controles o apliquen las vacunas y lo certifiquen en la sección Vacunas y controles de salud. Los niños menores de 6 años deben estar inscriptos en el Plan SUMAR.

• Pedir un turno en www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Turnos, o en el número 130, para presentarlo el día y horario asignado.

IMPORTANTE: Para la presentación de la libreta en las oficinas de la ANSES se tomará como válida la fecha de la solicitud del turno y no la de del turno otorgado.

También es posible presentar dicha documentación sin turno previo en los puntos de atención de la ANSES (consultar las direcciones aquí: www.anses.gob.ar/contactenos/puntos-de-atencion).