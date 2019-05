—

La dirección de Deportes y Tiempo Libre de la municipalidad de Gonzales Chaves comunica los días y lugares de las competencias deportivas de la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses, tanto en juveniles como adultos, que ya comenzaron.

En adultos mayores, el cronograma es el siguiente:

Tejo mixto y femenino

30 de mayo, a las 11 horas, en el Centro Cultural.

Tejo masculino

31 de mayo, a las 11 horas, en el Centro Cultural.

Caminata

6 de junio, 9:30 horas, De la Garma.

Truco

9 de junio, 10 horas, y damas 13 horas, en el Colegio Inmaculada Concepción de Gonzales Chaves.

Taba

21 de junio, 11 horas, Gimnasio Polideportivo Municipal.

Sapo

22 de junio, 10 horas, Gimnasio Polideportivo Municipal.

Chinchón

23 de junio, 9 horas, burako 14 horas, Escuela Secundaria N°4.

Escoba de 15

29 de junio, 10 horas, De la Garma.

Pentatlón

30 de junio, 10 horas, Gimnasio Polideportivo Municipal.

Clasificados a regional

Coreografía pop, tenis de mesa y padel.

Cronograma de juveniles.

Fútbol 5 femenino

28 de mayo. Escolar abierta 12 horas (lugar a confirmar).

Handball

30 de mayo. Escolar abierta. Sub 14 femenino, sub 18 masculino y femenino. 14 horas. Gimnasio Polideportivo Municipal .

Gimnasia artística

31 de mayo. Sub 15 sin etapa local. 18 horas. Gimnasio Polideportivo Municipal.

Beach vóley

3 de junio. Sub 14 y sub 16. 10 horas. Parroquial.

Beach vóley

4 de junio. Sub 16 masculino. 10 horas Parroquial.

Basquetbol

5 de junio. 14 horas. Masculino (femenino sin etapa local) y basquetbol 3×3 (sub 14 M y F; sub 16 y sub 18 M y F; sub 16 y sub 18 sin etapa local).

Beach vóley

6 de junio. Sub 18 Masculino. 10 horas. Parroquial.

Tenis y ajedrez

10 de junio. 18 horas (El Tigre Tenis).

Fútbol 11

11 de junio. Escolar abierta sub 14 y sub 18 (su 16 sin etapa local). 14 horas. Cancha a confirmar.

Badminton

12 de junio. 9 horas. (Lugar a confirmar).

Fútbol playa

13 de junio. 14 horas. (Lugar a confirmar).

Atletismo

14 de junio. 10 horas. (Pista de atletismo).

Futsal

18 de junio. Sub 14 y Sub 18 (Sub 16 sin etapa local). 8 horas. Escolar Abierta. Gimnasio Polideportivo Municipal.

Tenis de mesa y tenis de mesa PCD

19 de junio. 8:30 horas. Gimnasio Polideportivo Municipal.

Pelota

21 de junio. 10 horas. (lugar a confirmar).

Natación y deportes electrónicos: (a definir).

Hockey

Sub 14 y Sub 18. Clasificado a regional.

Patín

Sub 13 y Sub 16 cuarta C Clasificados a regional (Sub 16 tercera C a definir etapa local).