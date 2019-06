—

En el epílogo de la ceremonia del 80 aniversario del Tandil Auto Club en el circuito La Cascada, Sebastián Usandizaga y el Dr. Miguel A. Lunghi virtieron conceptos sobre la concreción de un autódromo o un escenario de asfalto para Tandil. El titular del Tandil Auto Club, resaltó que es una de las prioridades de la institución. Por su parte, el intendente expresó que respaldaría y daría consenso al proyecto.

Es un sueño postergados de muchos tandilenses, el autódromo o un circuito de asfalto para recibir en una primera etapa a las categorías zonales, y albergar en el futuro al automovilismo nacional.

En la ceremonia del 80° aniversario del Tandil Auto Club, el presidente del TAC, Sebastián Usandizaga y el intendente Lunghi, expresaron distintos conceptos respecto a la posibilidad de construir un escenario de asfalto en Tandil. «Feliz de estar al frente de la institución en este aniversario, agradecer al intendente y al director de deportes por acompañarnos, al igual que a ex-dirigentes y socios. La intención de la comisión directiva es el autódromo o un escenario de asfalto. El circuito de tierra es muy costoso. La idea es asfaltar aquí (La Cascada) o en otro lugar. Gestionaremos ante el municipio o la provincia para asfaltar un circuito, como lo han hecho en Azul o San Cayetano», expresaba Usandizaga el pasado domingo en la Villa Don Bosco. Por su parte el intendente Lunghi, primero puso énfasis en la linda historia del Tandil Auto Club, «Esta institución tiene un gran prestigio. Es muy meritorio, desde 1939 ha iniciado un camino auspicioso aportando a la economía de Tandil. Recordamos en la época del semipermanente el público que llegaba a la ciudad , volcando dinero importante». En cuanto al sueño de la nueva dirigencia y de muchos tandilenses expresó «Es bueno tener un autódromo, aunque no es fácil armar el espacio. El municipio y el Tandil Auto Club no están en condiciones, pero apoyaremos, daremos consenso y equilibrio al proyecto. Este lugar (La Cascada) es hermoso, pero está en un lugar turístico. Hay que buscar juntos posibilidades. Hemos conversado con la ACTC sobre este objetivo. El mantenimiento es muy importante, los autódromos del país no la están pasando bien. Las categorías nacionales se llevan la plata, y es muy difícil que la institución pueda solventar un espacio tan complejo. Hay que encontrar las oportunidades, trabajar en serio y darle impulso al proyecto.», expresaba el Dr. M. Lunghi».

Luis Orlando Sánchez

vertigomotorsport.com

Fotos : El intendente Lunghi, y C. Ilero, DD junto a la CD directiva, colaboradores del TAC, y dirigentes de categorías zonales.

Foto Matías Baltazar Sánchez