—

Los siete grupos de Kart del Sudeste cumplieron con el sexto movimiento del certamen en el circuito del AMCO, con 136 máquinas en acción. Un entretenido desarrolló exhibió la cantera regional en el trazado de Olavarría.

Nuevos ganadores en la Asociación Pilotos y Propietarios de Kart del Sudeste, Franco Sanchez ganó en Escuela, Alejandro Cabrera en Junior, Jonathan Elbich en Master 150, Julián Hellested en Directo RF, Sebastian Chapar en Cajero 150, Marcos Pando en Internacional y Pedro Andolfatti obtuvo una nueva victoria en Cajero 125.

El pequeño gigante de la Escuela

Golpes, toques y un piloto involucrado en la primera curva que debió ser asistido por el cuerpo médico obligó a la aparición de la bandera roja para detener la carrera de Escuela 110cc., uno de los espectáculos que se presentó en el kartódromo de Olavarría.

El sexto capítulo se resolvió al cabo de 11 vueltas donde el pequeño Franco Sánchez se recibió de piloto ganador en su tercera presentación en el semillero de talentos de la APPK Olavarría. El pibito de 7 años nunca se equivocó, más allá de tener detrás suyo al puntero de la etapa regular y al mas ganador del año como es Bernardo Suárez. Tercero fue Luciano Sobles.

Maniobras limpias, al límite pero sin quedar nadie fuera de competencia, es lo que mostró Escuela 110cc. con el primer festejo para Franco Sánchez. “Lo tuve que aguantar a Bernardo porque me quería pasar por cualquier lado. Defendí la primera posición” dijo con total inocencia.

Cuarto lugar para el de Tres Arroyos Bruno Oliver, seguido por el pampeano Lautaro Videla Alvarez. Detrás llegaron los primos: sexto Bautista y séptimo Agustín Blasina. Octavo puesto para la dama de la categoría Melany Fiel, seguida por Joaquín Silva y Gael Marino cerrando los diez primeros puestos.

Cabrera puso tercera en los Junior

De punta a punta ganó Alejandro Cabrera en Olavarría en la sexta fecha de Junior 150cc.. La tercera victoria del año la consiguió de forma contundente. “Pude volver a ganar que me posiciona muy bien para ser el ganador de la etapa regular. Después de largar me di cuenta que estaba tranquilo, al principio pude ir al límite y sacar una buena ventaja. El 2019 viene muy bien, recuerdo que el año pasado a esta altura había tenido una exclusión. Ahora si quiere quedarme con el número uno”, declaró.

Exhausto pero feliz terminó Alejo Hernández (Daireaux) al ser segundo. “Muy contento. Hacía rato que no subía al podio. Largué, quedé cuarto, después pasé a Sofía y tuve un mano a mano con Francisco Ochoa. Venía pasado por todos lados porque no tenía más gomas”, declaró.

Por su parte, el campeón Francisco Ochoa estaba en una posición incómoda: primero quiso ir por Alejo Hernández pero también debía cuidarse de Sofía Arias que estaba muy cerca. “Un domingo de muchas maniobras, cansador pero contento porque me costó bastante para ser tercero”. La piloto de San Cayetano Sofía Arias resultó cuarto y los cinco primeros se cerraron con una gran producción de Ramiro Bustos.

Del sexto al décimo los casilleros se completaron con Ezequiel Vela, Francisco Camps, Valentín Frank, Juan Pedro Arano y Paulo Zandegiacomi.

Elbich, cinco sobre seis

Por el momento no hay con qué darle a Jonathan Elbich. El campeón de Máster 150 volvió a ser contundente en Máster 150 para ganar de punta a punta nuevamente en Olavarría. Igual para lograrlo debió esmerase porque recién en la 13ª vuelta pudo superar al chillarense Emiliano Morey que había compartido la primera fila de partida con su primo Federico.

“Cuando largué no esperaba volver a ganar pero viene muy bien para afianzarme en el campeonato. El año pasado me costó ganar y este año encontré un gran chasis con Nicolás Bullich como el motor de Sebastián Bottini. Anímicamente todavía no me siento bien, pero es importante contar con el apoyo de muchas personas para seguir” contó Elbich.

Gran resultado para Emiliano Morey al subir al podio en el segundo escalón, al igual que su coterráneo Justo Vivarelli el tercero clasificado.

Detrás llegaron dos luchadores: Mariano Fornes que llegó cuarto luego de partir 18º y el tandilense Adrián Torres que lo hizo desde el puesto 22.

Más atrás hasta el décimo quedaron Federico Morey, Matías Bellagamba, Cristian Morey, Bautista Masson Cura y José Agustín Larroude.

Hellested repitió en los Directos

Otra entretenida propuesta de los Directo RF, siendo Julián Hellested el ganador por segunda vez consecutiva en Olavarría y el primero en repetir victoria. El de Necochea junto con Julián Bianchi encabezaron la primera fila. Detras Axel Biscaichipy con el debutante Emanuel Macuso seguido por Tomás Molli y Leonel Tambascio.

Al cabo de 20 vueltas Julián Hellested nunca estuvo comprometido para llegar a la bandera a cuadros con una diferencia superior a los 5 segundos. “Me jugué con la puesta a punto para piso húmedo como había ocurrido en la serie y salió bien. Corrí distinto a la carrera anterior pero el circuito no se secó en su totalidad y me cayó bien”, sostuvo.

Julián Bianchi llegar segundo resultó un buen puesto, y puntos fuertes para el torneo,

al igual que Axel Biscaichipy, que intentó superar al de Balcarce pero no logró el cometido.

Cuarto puesto para «Nacho» Caseres en una de sus mejores actuaciones, seguido por Emanuel Macuso en su ingreso a la divisional.

Los diez primeros lugar se completaron con Tomás Molli, Santiago Skeich, Jonatan Bordacahar, Nicolás Dialeva y Bautista Vide.

Chapar bien arriba

Gran labor volvió a repetir Sebastián Chapar en Olavarría. El piloto de Necochea se anotó la segunda victoria consecutiva en la competitiva Cajeros 150cc. para seguir descontando puntos en el campeonato con el líder Marcelo Iglesias que llegó en el octavo lugar en la sexta fecha. Gran domingo para Marcos Pando que pudo llegar a ser segundo luego de superar a Joaquín González en una de sus mejores labores.

“No pude ganar en todo el año pasado y ahora consigo la segunda consecutiva, eso lo hermoso que tiene el karting. Ahora estoy más afianzado con el propósito de ir por el título” indicó Chapar.

Marcos Pando cerró el domingo con su segundo podio de la tarde (había ganado en Internacional), tercero fue Joaquin Gonzalez.

Al cuarto lugar arribó Walter Moretti, quinto Antonio Salvador, sexto Ismael Bongiorno, séptimo Leonardo Rodríguez, octavo Marcelo Iglesias, noveno Maximiliano Ibauza y décimo Marcelo Tambucci.

Pando en la Internacional

Marcos “Harley” Pando no dejó dudas en la segunda carrera del Torneo Presentación de Internacional 125 al ganar con autoridad. Los altos costos de alquiler de las unidades “pura sangre” mostró en esta ocasión un parque menor al que hubo en la apertura (4 contra 9), pero el número se podrá incrementar en Tandil como en el resto de las fechas ya que de a poco empieza a buscar su lugar en APPK Olavarría.

En la gris tarde de Olavarría, con una temperatura que no superó los 10ºC se disputó el 75 por ciento del evento. Pando llegó con su habitual festejo a la bandera a cuadros: con un pie en alto, a más de 10 segundo terminó Diego Matas en su primera incursión, siendo el tercer integrante del podio Agapito Inda, quedando cuarto Ariel Gherco.

“Es mi primera victoria en Internacional. La categoría es difícil porque manejas con la mano izquierda y con la derecha vas constantemente haciendo cambios. No podía mirar para atrás para saber dónde estaban mis rivales porque eso giré como si estuviera clasificando. Es mi primera carrera ganada en Internacional. Los invito a los chicos a que se sumen porque aceleran de verdad. Hoy al final de la recta llegamos a 130 kilómetros, la adrenalina es muy alta”, contó el múltiple campeón de karting.

Cuarta al hilo de Andolfatti

Cerca de las 16 cayó el telón para la sexta fecha del karting del Sudeste que organizó la APPK Olavarría con los protagonistas de Cajeros 125cc. desandando las veinte vueltas de la sexta carrera de la temporada en el kartódromo del AMCO. Al recibir la bandera a cuadros nuevamente llegó primero y con una buena diferencia Pedro Andolfatti sobre el karting N.º 35 de color amarillo. A más de 16 segundos arribó José Luis Baracco tomándose revancha de la carrera pasada y tercero el marplatense Damián Walker.

Cuarto puesto para Julio Tamburelli, siendo quinto el de Olavarría Santiago Lazcano después de varios “pontonazos” para avanzar en el sentido antihorario que se disputó en esta ocasión. Sexto el campeón Ricardo Sánchez, seguido por Leandro Galván, Claudio García Pereyra, el debutante Federico Cardone y Walter Marinagelli cerrando los diez mejores.

El cuatro veces ganador indicó que “al principio se me complicó las primeras dos vueltas porque había puesto las gomas nuevas y hasta que se asentó me costó bastante. Espero que no se corte esta buena racha que estoy teniendo de la mano de Ricardo Gerendiain”.