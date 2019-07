La Dirección de Deportes y Tiempo Libre de Gonzales Chaves felicita a los deportistas que hasta el momento han obtenido la clasificación a la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2019, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata.

Ellos son:



Patín artístico

– Ana del Valle, categoría sub13 libre cuarta c

– Guillermina Tavieres, categoría sub 13 libre primera c

– Candelaria Orellano, categoría sub 16 libre cuarta c

Técnica: Natalia Quevedo

Atletismo

– Harry Ferrari, salto en alto, categoría sub 18 libre

Profesor: Nicolás Fernández

Pelota

– Juan Emilio Khun y Bautista del Rio, categoria sub 16

Técnico: Fabián Bossolo

Padel

– Nayra Decarli y Milagros Arévalo, categoría sub 14

Técnico: Horacio Lencina