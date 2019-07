—

El presidente de Carbap, Matías De Velazco, no se anda con vueltas a la hora de pronosticar lo que será el voto del campo. En diálogo con La Tecla.info, señaló entre otras cosas que el sector «ni siquiera va a considerar la posibilidad de votar al kirchnerismo», ya que por lo visto en campaña, en caso de volver al gobierno, «van a exacerbar las políticas que implementaron cuando estuvieron en el poder».

«El campo ve al kirchnerismo con mucho recelo, sobre todo porque no hicieron una autocrítica, no reconocen los errores cuando estuvieron en el poder. Lejos de eso, por ejemplo, en su paso por Bragado, Kicillof les dijo a los productores que como todo el mundo se había pasado a la soja, la idea era subirle las retenciones para que vuelvan a apostar a los demás cultivos», señaló De Velazco

«En definitiva, lo que muestran es que va a haber una exacerbación de las políticas que implementaron cuando estuvieron en el poder”, cuenta sin tapujos el presidente de la entidad del agro más importante del territorio bonaerense, al ser consultado por cómo al agro analiza la campaña que lleva adelante el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

Y como para no quedarse corto, agregó que “todo lo que tenga que ver con La Cámpora y el kirchnerismo le hace mucho ruido al campo, se trata de figuras que tienen una forma de hacer y pensar que va en contra de los intereses de la actividad rural”. “Creo que el campo no va a votar a los K, ni siquiera va a considerar ese voto”, afirmó el dirigente rural.

Por último, consultado por si «la crisis económica que afecta al comercio y a las pymes no puede revertir un poco el votó anti k del campo, el ruralista volvió a no titubear. «En el sector de la población del interior (zonas rurales ) que no son productores rurales, la decepción con Macri existe pero esta incipiente estabilidad en la macroeconomía puso paños fríos al enojo hacía el Presidente», señaló.

Y en el mismo sentido, a modo de explicación y final, recalcó que «la tranquilidad del dólar ayudó a bajar el enojo que crecía al ritmo de las disparadas del dólar. Por lo tanto hay molestia con Cambiemos pero no creció el enojo en los últimos tiempos, algún voto se llevará Axel Kicillof, pero no va a ser gran cosa», culminó.

Gentileza la Tecla.