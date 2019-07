La Dirección de Deportes y Tiempo Libre de Gonzales Chaves junto a los clubes Huracán Ciclista, Independencia y San Martín organizan el «Primer Encuentro Regional de Escuelas de Fútbol, en adhesión a los festejos por el 103° Aniversario del distrito.

El encuentro se desarrollará el próximo domingo 4 de agosto desde las 10 horas en el Complejo Deportivo del Club Independencia.

Habrá dos modalidades:

Para niños: categorías 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Para niñas: categorías SUB 10 (2009, 2010, 2011); SUB 12 (2007, 2008); SUB 14 (2005, 2006).

Entrada general $50 (no se permite el ingreso de vehículos). Habrá servicio de cantina. El acceso al predio será por Av. Tintori y por calle Santa Fe.