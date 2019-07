—

De Benedictis busca definir su clasificación al Play Off este fin de semana en un trazado que le sienta bien. Concordia será el escenario de la novena fecha para el TC.

Desde este viernes en el trazado de la Ciudad de Concordia se estará definiendo la novena fecha del torneo a la cual el piloto referente de Ford llega ocupando el puesto 7. A solo dos fechas de terminar la etapa regular del campeonato Juan Bautista De Benedictis buscara conseguir sumar los puntos suficientes para asegurar su clasificación a la última fase del torneo, el Play Off 2019 del Turismo Carretera. Liderando el campeonato se encuentra Manu Urcera con un total de 298 puntos quien es el único clasificado hasta el momento, la lucha se centra en Concordia y Villicum que serán las fechas decisivas y en las que el necochense quiere concretar su objetivo, al respecto esto nos decía “Johnnito”; “Nos preparamos muy bien para Concordia, venimos de funcionar bien en las tres últimas carreras y esto nos da confianza para encarar una nueva fecha en un circuito donde el año pasado me trato muy bien y pudimos salir 2° a nada de ganarla. Eso me motiva más y vamos con el objetivo de quedar clasificados para la Copa de Oro, ya estamos 7° y con muy pocos puntos nos aseguramos el ingreso al Play Off para no llegar a El Villicum con la presión de clasificar. Este es el objetivo y obviamente que pelear por la carrera sería muy bueno.”