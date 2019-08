—

(Adolfo R. Gorosito. Contacto: argorosito@eternet.cc) – El poeta chileno que alcanzó fama mundial, ampliamente conocido por su seudónimo Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (“Neruda”) nació en 1904 y falleció en1975. Premio Nobel de Literatura en 1971, Doctor Honoris Causa en la Universidad de Oxford. Activista político, senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, Embajador en Francia. Pablo Neruda eligió como título “¡Queda prohibido!” para una serie de recomendaciones que, precisamente, intentan destacar lo que “no debe prohibirse”. Es un pplacer compartir estos conceptos con nuestros estimados lectores.

“Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. // No luchar por lo que quieres. // Prohibido no sonreír a los problemas, no convertir en realidad tus sueños. // Queda prohibido no demostrar tu amor o dejar a tus amigos, o no comprender lo que vivieron juntos. // Queda prohibido no ser Tú ante la gente, Olvidar a la gente que te quiere, No hacer las cosas por ti mismo, No creer en Dios y hacer tu destino, tener miedo a la vida y sus compromisos. // Queda prohibido echar a alguien de menos y olvidar sus ojos, su sonrisa, porque sus caminos dejaron de abrazarse. // Prohibido no pensar que otras vidas valen más que la tuya, y no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. // Queda prohibido no crear tu historia, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. // Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida en actitud positiva, no pensar que podemos ser mejores”.